João Fonseca pode igualar melhor sequência da carreira de Guga; confira

A última derrota de João aconteceu diante do francês Calvin Hemery, na semifinal do Challenger de Lyon, em 15 de novembro do ano passado. Desde então, o brasileiro somou 14 vitórias seguidas. Cinco delas vieram no Next Gen ATP Finals, torneio no qual Fonseca ficou com o título. Apesar de a competição não valer pontos para o ranking mundial, triunfos e reveses são levados em consideração para o retrospecto dos participantes como profissionais.

Depois, Fonseca venceu outras cinco partidas no Challenger de Camberra, também se sagrando campeão. Já no Australian Open, foram três triunfos no qualifying e a partida memorável contra Rublev na abertura da chave principal. Classificado para a segunda rodada, o brasileiro duelará com Sonego, que derrotou Stan Wawrinka na fase anterior.

Tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, Gustavo Kuerten se aposentou em 2008, mas ainda ocupa um lugar de destaque no imaginário do torcedor brasileiro. O catarinense somou 15 vitórias seguidas em dois momentos diferentes da carreira, em 2000 e 2001. Vale ressaltar que, nestas duas temporadas, Guga faturou o troféu do Grand Slam francês.

Guga deita no saibro de Roland Garros para comemorar o título de 2001 — Foto: Alex Livesey / All Sport Getty Images