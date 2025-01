João Fonseca faz história, atropela Rublev e avança no Australian Open

ESPN Brasil

Com uma atuação fantástica, o brasileiro João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, parciais de 7/6 [1], 6/3 e 7/6 [5], nesta terça-feira (14), e avançou para a 2ª rodada do Australian Open.

Na próxima rodada, o carioca pega o italiano Lorenzo Sonego, que passou pelo suíço Stan Wawrinka por 3 sets a 1. A partida ainda terá dia e horário definidos pela organização em breve.

A vitória de Fonseca, de apenas 18 anos, é ainda mais incrível porque o jogo foi sua estreia em uma fase principal de Grand Slam.

No entanto, ele não se intimidou em nenhum momento e colocou Rublev, atual nº 9 do ranking mundial, para “sambar” em quadra, deixando o europeu extremamente irritado com a incapacidade de reagir.

O 1º set foi bastante tenso, sem quebras de saque até o tie break. Na hora do desempate, porém, João foi cirúrgico, amassando o adversário e abrindo 1 a 0 no jogo.

No retorno, Fonseca continuou em ritmo enlouquecedor, matando Rublev com aces imparáveis para colocar 2 a 0 no placar geral.

O 3º set viu Rublev dar tudo de si, suando muito para levar mais uma vez para o tie break. Mas o carioca foi monstruoso, ganhando o desempate mais uma vez para fechar o jogo.

3 sets a 0, fora o baile!

Os brasileiros, aliás, têm muito o que comemorar nesta terça: além de João Fonseca, a tenista Bia Haddad Maia também ganhou na chave simples feminina e avançou no Australian Open.