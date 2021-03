João Doria determina abertura de investigação sobre vídeo com ameaça a Lula

Nesta segunda-feira (15), João Doria (PSDB), governador de São Paulo, determinou que a polícia civil investigue um homem responsável por divulgar um vídeo com ameaças de morte a Lula, ex-presidente do Brasil.

Em nota à imprensa, o governador afirmou que assistiu ao vídeo e determinou a imediata abertura de uma investigação a fim de apurar a procedência das ameaças. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

No vídeo, ele aparece vestindo uma camiseta do Brasil, com a bandeira do país enrolada na cintura e segurando uma arma. O empresário faz disparos e, referindo-se a Lula, aponta para a arma e diz que o presidente ‘’vai ter problema’’.

“O governador determinou a imediata investigação policial junto ao autor do vídeo que atenta contra a segurança e a integridade física do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva”, disse o Palácio dos Bandeirantes em nota.

Em nota à TV Globo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) afirmou que “a Polícia Civil do estado de São Paulo instaurou inquérito policial para apurar os fatos” e que o trabalho investigativo requer sigilo.