Joacir Rufino nomeado Coordenador

O Professor Joacir Rufino de Aquino, associado do IFZ desde novembro de 2023, foi indicado para a função de Coordenador Regional do Instituto Fome Zero– Nordeste, de forma voluntária, a partir de janeiro de 2025, conforme aprovado na Reunião de Diretoria Executiva do dia 14 de janeiro de 2025.

Joacir Rufino é colaborador de OMossoroense. Além de Economista filiado ao CORECON-RN, graduado em Economia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2000) é Mestre em Economia Rural e Regional pela Universidade Federal de Campina Grande (2003) e Doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DINTER-UFRN/UERN). Atualmente é Professor na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Campus de Assú), Sócio Efetivo da Academia Assuense de Letras (AAL), Sócio Efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) e Sócio do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (CICEF). Foi agraciado com o Título de Economista do Ano 2016 pelo CORECON/RN, ocupou o cargo de Representante Regional (2017-2021) e é o atual Vice-Presidente da Região Nordeste da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural – SOBER (Gestão: 2021-2023). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Rural e Regional, atuando nos seguintes temas: agricultura familiar e desenvolvimento rural, avaliação de políticas públicas, financiamento rural, políticas sociais para o campo, pobreza rural e meios de vida sustentáveis (sustainable livelihoods), economia do Nordeste semiárido, desenvolvimento econômico e meio ambiente, socioeconomia do Rio Grande do Norte e da microrregião do Vale do Açu. Participa, como pesquisador, dos seguintes grupos de pesquisa: Gestão do Território e Desenvolvimento Regional (UERN), Desenvolvimento Regional: agricultura e petróleo (UERN), Laboratório de Estudos Rurais (UFRN) e Grupo de Estudos e Pesquisas Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento (GEPAD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.