Jiboias de 2 metros são resgatadas ao lado de oficina em Mossoró;

Os funcionários da empresa acionaram a PM por volta das 9h30 ao avistarem as cobras enroladas em uma árvore ao lado do muro da oficina.

Quando os policiais da 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento Ambiental chegaram, as jiboias permaneciam no mesmo ponto.

Para o resgate, os policiais contaram que a dificuldade se deu devido a uma cerca elétrica e uma concertina que ficam sobre o muro. A cerca foi deligada, o que facilitou a operação, e os policiais conseguiram resgatar as jiboias de forma correta e também sem se machucar.

Segundo a PM, é comum que esses animais apareçam próximo a residências ou dentro de carros durante o ano todo, mas no período chuvoso isso se torna mais comum, já que os animais procuram locais mais quentes para abrigo.

Os policiais informaram que quase todos os dias do ano são atendidas ocorrências dessa natureza.