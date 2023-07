Jequié é cidade mais violenta do país; Bahia tem 11 das 20 com maior n° de homicídios, aponta anuário

A cidade mais violenta do país fica na Bahia assim como 11 dos municípios mais letais brasileiros estão no estado. Os dados, referentes a 2022, são do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foram divulgados nesta quinta-feira (20).

Com taxa de 88,8 por 100 mil habitantes, Jequié, no Médio Rio de Contas, foi considerada a cidade mais violenta do país. As outras quatro posições em letalidade do país são também de municípios baianos: Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo [88,3 por 100 mil]; Simões Filho e Camaçari, ambas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com 87,4 mil por 100 mil e 82,1 por 100 mil, respectivamente.

Na nona posição, Feira de Santana registrou 68,5 por 100 mil. Na décima, Juazeiro teve 68,3 por 100 mil; na 11ª Teixeira de Freitas, 66,8 por 100 mil; na 12ª Salvador, 66 por 100 mil; na 14ª Ilhéus, com 62,1 por 100 mil ; na 18ª Luís Eduardo Magalhães com 56,5 por 100 mil; e na 19ª Eunápolis com 56,3 por 100 mil.

Ainda segundo o anuário, a Bahia ficou em segundo lugar em taxa de letalidade, com 47,1 por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Amapá, com 50,6 por 100 mil habitantes.

Apesar do índice, a Bahia reduziu a taxa em relação ao anuário divulgado no ano passado, quando apresentava 50 por 100 mil habitantes. Em números absolutos, o estado registrou no ano passado 6.659 mortes violentas ante 7.069 em 2021.

