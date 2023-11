JEMs 2023 começam com partidas de futsal, handebol e vôlei de duplas

Começou nesta segunda-feira (13), a XXIV edição dos Jogos Escolares de Mossoró (JEMs), evento promovido pela Prefeitura e coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ). Neste primeiro dia de competição, foram realizadas partidas nas modalidades futsal, handebol e vôlei de duplas.

A competição começou em três diferentes espaços do município: o Ginásio de Esporte Engenheiro Pedro Ciarlini Neto (futsal), Colégio Diocesano Santa Luzia (handebol) e Arena Relativa (voleibol de duplas). As modalidades seguem com partidas acontecendo nesta terça-feira (14), quando também se iniciam os jogos de basquete, no Diocesano, às 12h. As tabelas completas podem ser conferidas AQUI.

“Uma competição como essa é uma grande oportunidade de integração de todos os alunos, promovendo a socialização. É também uma possibilidade de mudança de vida. Temos vários exemplos de pessoas que conseguiram transformar a vida das famílias e, consequentemente, a sua própria vida no esporte”, pontuou o presidente da comissão organizadora dos JEMs, Mário Paz.

Entre as equipes que disputaram este primeiro dia de JEMs está o time de futsal da Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, localizada da região do Jucuri, zona rural de Mossoró. Professora de Educação Física da unidade, Jocélia de Góis destaca a importância da presença da escola na competição.

“O esporte, de forma geral, contribui em todos os aspectos do ser humano. Nossa escola este ano teve a oportunidade de participar, e isso é o essencial, ter essa experiência, socializar, buscar vitórias, buscar resultados de tudo trabalhado durante as aulas. O essencial é a socialização, é proporcionar novas experiências para os alunos”, frisou.

Alunos da Escola Municipal Prof. Antônio Fagundes também entraram em quadra nesta segunda-feira (13). “Estamos aqui para ganhar, para ter a chance de levar o troféu para a escola, mais um para a coleção. É uma boa competição, ajuda o aluno a não ficar em casa, no telefone, mas praticar uma atividade física”, disse Kaio Alessandro. “É a primeira vez que participo, buscando sempre dar o meu melhor. É uma competição que a gente se diverte também. Pratico futsal há muito tempo”, acrescentou Ruan Pedro.

Estudantes de unidades de ensino das redes estadual, privada e federal também participam da competição. Lucas Linhares é aluno da Escola Alvorecer e ressaltou a alegria de ver o seu time nos JEMs. “Primeira vez que participo e é uma sensação diferente. Espero ganhar, passar da fase de grupos, para poder chegar à final e ficar em primeiro lugar”, afirmou otimista com o desempenho da sua equipe.

Hoje treinador da equipe da Escola Palas Atenas, Arley Keven lembrou, com saudosismo a época em que disputava os jogos. “A gente passa o ano inteiro se preparando para chegar em uma competição como essa, que é de extrema importância para a cidade, para valorizar ainda mais o esporte, em que a gente se sente feliz. Lembro de quando eu jogava e vem aquela nostalgia, saudade”, relatou.

Os JEMs 2023 seguem até 24 de novembro. A cerimônia oficial de abertura do evento está marcada para o dia 16, às 8h30, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. São cerca de 2,2 mil estudantes de mais de 70 diferentes unidades de ensino envolvidos na competição.

“A gente entende a importância de o esporte estar atrelado à educação, por isso essa parceria excelente entre SME e Semej. São muitas modalidades envolvidas, tudo isso para ser fomentado ainda mais o esporte dentro do nosso município. E a nossa intenção, com toda certeza, é fazer com que esses milhares de alunos entendam a ferramenta de transformação social que é o esporte através desse alicerce com a educação”, finalizou a secretária municipal de Esporte, Larissa Maciel.