Jefinho marca duas vezes, ABC vence Potiguar por 3 a 0 e abre vantagem na liderança

O ABC venceu o Potiguar de Mossoró no duelo entre o melhor ataque e a defesa menos vazada (até então) do estadual. O Alvinegro construiu a vitória por 3 a 0 no primeiro tempo. Com direito a “lei do ex”, Jefinho marcou duas vezes, e Wallyson também deixou o dele no Frasqueirão.

Com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o ABC abre vantagem na liderança do primeiro turno – o arquirrival América-RN agora é o segundo colocado, com 9 pontos. O Potiguar caiu para a terceira posição, com 7 pontos.

O ABC volta a campo no domingo, em clássico contra o América-RN, novamente no Frasqueirão. No mesmo dia, o Potiguar recebe o Força e Luz no Nogueirão, em Mossoró.

O jogo

O ABC encurralou o Potiguar no Frasqueirão e marcou o primeiro aos 14 minutos. Felipinho fez boa jogada pela esquerda e tocou para Jefinho completar para as redes. O time mossoroense esboçou uma reação, com chute de Ramon, mas o goleiro Matheus Nogueira encaixou. O Alvinegro respondeu com chute perigoso de Wallyson que raspou a trave. Kelvin também tentou, mas parou na zaga alvirrubra. O volante Vinicius Paulista até ensaiou uma bicicleta, mas mandou por cima. Aos 34, Luís Gustavo foi lançado na direita, tocou para trás e a bola sobrou “limpa” para Wallyson bater rasteiro, sem chances para o goleiro Alan Faria.

Para piorar a situação do Potiguar, o atacante Jefinho foi expulso após ficar apenas três minutos em campo. O Jefinho, do ABC, por outro lado, seguiu no jogo e fez o terceiro dos donos da casa. O camisa 9 recebeu cruzamento de Luís Gustavo e fez de cabeça.

Com a vantagem construída no placar, o técnico Moacir Júnior aproveitou o segundo tempo para preservar alguns jogadores para o clássico de domingo. O ABC ainda buscou ampliar em chute de Fábio Lima de fora da área, e em cobrança de falta de Allan Dias. Jefinho teve a oportunidade do “hat trick”, mas a zaga mossoroense evitou. Com um homem a menos, o Potiguar pouco produziu no setor ofensivo. No final, após trama pela direita, Igor finalizou bem, mas Matheus Nogueira fez a defesa.

GE Natal