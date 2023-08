Japão e Espanha avançam para as quartas da Copa do Mundo feminina

Agência Brasil

A Copa do Mundo de futebol feminino já tem as suas duas primeiras equipes classificadas para a fase das quartas de final, o Japão e a Noruega. Na madrugada deste sábado (5) as nipônicas garantiram a vaga ao derrotarem a Noruega por 3 a 1, enquanto as espanholas golearam a Suiça por 5 a 1.

Jogando no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, o Japão adotou uma estratégia diferente da vista em suas últimas apresentações para sair com a vitória. Em vez de apostar nos contra-ataques, manteve o controle através da posse de bola. E esta postura começou a dar resultados aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Miyazawa cruzou a bola na área e Engen cortou errado para mandar para o gol de sua própria equipe.

Cinco minutos depois a Noruega chegou a ensaiar uma reação ao empatar com gol de cabeça de Guro Reiten. Mas o Japão era muito superior e confirmou a vitória e classificação com gols de Risa Shimizu (aos 9 do segundo tempo) e de Miyazawa (aos 36), que se isolou na artilharia do Mundial com 5 gols.

Agora, nas quartas, o Japão mede forças com o vencedor de Estados Unidos e Suécia, que jogam a partir das 6h (horário de Brasília) do próximo domingo em Melbourne (Austrália).

Goleada espanhola

Já o público que compareceu ao Eden Park, na Nova Zelândia, viu uma Espanha avassaladora, em especial no primeiro tempo, para golear a Suíça por 5 a 1 com gols de Alba Redondo, Laia Codina, Jennifer Hermoso e Aitana Bonmatí (dois). O domínio foi tamanho que o gol de honra das suíças saiu justamente em uma falha das espanholas, quando Codina recuou uma bola de forma errada e pegou a goleira desprevinida.

Na próxima fase a Espanha pega o vencedor do jogo entre Holanda e África do Sul, que será disputado a partir das 23h deste sábado em Sidney (Austrália).