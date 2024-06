Janja critica Projeto de Lei que equipara aborto a homicídio: “retrocede em nossos direitos”

A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, classificou nesta sexta-feira 14 como “absurdo” o projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Em uma postagem em seu perfil no X, Janja afirmou que a proposta “ataca a dignidade das mulheres e meninas”.

Segundo a primeira-dama, os defensores do projeto parecem ignorar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres e meninas para exercer o direito ao aborto legal e seguro no Brasil. “É um absurdo e retrocede em nossos direitos. A cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. O Congresso poderia e deveria trabalhar para garantir as condições e a agilidade no acesso ao aborto legal e seguro pelo SUS”, declarou.

Janja também expressou preocupação com a tramitação do projeto sem a devida discussão nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Ela criticou a possibilidade de uma mulher estuprada que aborta ser condenada a uma pena mais severa que a de seu agressor. “Não podemos revitimizar e criminalizar as mulheres e meninas amparadas pela lei”, afirmou.