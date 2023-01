“Janeiro Branco”: Ações são realizadas pela Prefeitura de Mossoró em equipamentos da Saúde

A Prefeitura de Mossoró está desenvolvendo uma série de ações de conscientização e sensibilização aos cuidados com saúde mental. As atividades fazem parte da campanha “Janeiro Branco” e são realizadas nos equipamentos da rede de saúde do município.

A campanha “Janeiro Branco” mobiliza instituições públicas e privadas e sociedade para a importância dos cuidados com a saúde mental. É um movimento importante na conscientização coletiva, quebrando paradigmas e tabus, orientando à população por meio de palestras, oficinas, cursos, caminhadas, rodas de conversa, entre outras atividades.

Nesta edição, a mobilização tem como tema “2023 – O Ano do Equilíbrio”. “Desde o lançamento da campanha, no dia 8, e durante todo o mês de janeiro, a Prefeitura de Mossoró realizou ações nos diversos equipamentos de saúde. Ações no sentido de mobilizar, conscientizar, alertar e informar à população sobre a importância do cuidado com a saúde mental e como procurar ajuda. É Importante destacar também que durante todo o ano a Secretaria de Saúde estimula ações de promoção ao bem-estar com ajuda de profissionais e serviços”, frisou Kadja Diniz, psicóloga.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Nazareno Pereira Gurgel, no bairro Bom Pastor, por exemplo, a campanha foi trabalhada junto à população por meio de bate-papo sobre saúde mental, música, ginástica laboral e panfletos informativos.

Em Mossoró, as atividades da campanha seguem até o final de janeiro. “A equipe de Saúde Mental do município promoveu ações de autocuidado, e atividades físicas, estimulando os usuários e familiares dos equipamentos. Além disso, as ações também foram direcionadas para os próprios profissionais da rede”, destacou Adriano Freitas, gerente de Saúde Mental do município.

Assecom