James Rodríguez é eleito melhor jogador da Copa América; veja premiados

Globo Esporte

James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América 2024. Frustrado com o vice-campeonato da competição, o camisa 10 da Colômbia subiu ao palco na premiação de fim de torneio. O jogador do São Paulo fez um gol e deu seis assistências.

A Conmebol também distribuiu outros prêmios individuais após o fim da partida, que sacramentou o 16º título da Argentina na história do torneio. Autor do gol do título, Lautaro Martínez foi o grande goleador da Copa América, com cinco gols marcados em seis jogos.

Foto: Maddie Meyer/Getty Images

O jogador da Internazionale de Milão, da Itália, entrou apenas na prorrogação – saiu do banco em quatro das seis partidas na competição – e foi o herói da conquista. Ele recebeu passe perfeito de Lo Celso, no início da segunda etapa da prorrogação e tocou na saída do goleiro colombiano.

O prêmio de melhor goleiro ficou com Emiliano “Dibu” Martínez, também da Argentina. Ele sofreu um único gol em todo o torneio, no empate por 1 a 1 com o Equador, nas quartas de final.

Martinez, goleiro da Argentina – Copa América — Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP