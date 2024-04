Jair Bolsonaro convoca apoiadores para ato no Rio de Janeiro em 21 de abril

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou seus apoiadores neste sábado (6) para um novo ato na praia de Copacabana, no Rio, em 21 de abril, às 10h.

“Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia sobre o nosso Estado democrático de direito”, diz o ex-chefe do Executivo em vídeo publicado nas redes sociais.

Bolsonaro também diz na gravação que irá falar sobre “a maior fake news da história do Brasil”, que, segundo ele, é o documento que a PF (Polícia Federal) considera ser uma “minuta de golpe”.

O ex-presidente está em Alagoas junto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na sexta-feira (5), ele recebeu o título de cidadão honorário do Estado. Na ocasião, mencionou a intenção de organizar uma nova manifestação.

Neste sábado (6), é a vez de Michelle de receber o título de cidadã maceioense. Ela também já recebeu o título de cidadã paulistana.

