Jadson André volta a surfar ondas gigantes na Urca do Minhoto: “Parece Havaí, mas é aqui”

O surfista Jadson André, ex-integrante da elite do Circuito Mundial, voltou ao pico da Urca do Minhoto, a “onda havaiana” no Brasil, localizada a 30 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. Ele compartilhou nas redes sociais registros das ondas gigantes da última segunda-feira.

– Foi no ‘Dia da Mentira’, mas o swell não só era real, como foi um dos mais incríveis da história da Urca. E mais? Tudo isso no nosso litoral do RN. A foto parece Havaí, mas a onda é aqui – comentou.

O big rider Aldemir Calunga também estava no grupo que foi à Urca do Minhoto.

Jadson lembrou o desgaste da viagem – três horas de estrada até a cidade de Guamaré, a 173 km de Natal, e mais três horas de barco -, além de poucas horas de sono, mas frisou que todo esforço foi recompensado.

A sessão de ondas gigantes, segundo Jadson, foi das 5h15 às 14h.

– Vale tudo por um dia de surfe como este. Obrigado a todos os meus colegas que fizeram parte dessa barca inesquecível – escreveu em uma rede social.