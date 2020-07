Prefeitura de Itajaí

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), voltou a defender o uso da ivermectina no combate ao coronavírus. Segundo o gestor, que é médico, o remédio consegue impedir a reprodução do vírus dentro do organismo. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Repórter 98, da rádio 98 FM, nesta quarta-feira (08).

“Nós tivemos consciência quando adotados a Ivermectina, que ela faz efeito, claro que faz. Ela é utilizada preventivamente, é vericida, inibe a replicação viral, o vírus não se reproduz. Se a ivermectina inibe a replicação viral, inibe também a reprodução do vírus. O que é mais fácil, combater 100 vírus ou milhares de vírus? Como é que a ivermectina não serve? Serve como preventivo e terapêutico também”, disse o prefeito Álvaro Dias.

O gestor também destacou as iniciativas do município no sentido de adotar um protocolo médico para tentar inibir o avanço da doença na população. O medicamento, inclusive, foi adotado pela Prefeitura a partir do entendimento do Conselho Regional de Medicina do RN e do comitê científico da capital natalense, que se posicionaram a favor da medida.

