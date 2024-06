Ivan Baron, “Influencer da inclusão” comemora iniciativa da ALRN em combater capacitismo

O capacitismo, caracterizado pelo preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência, é uma questão urgente e enraizada na sociedade. Essa forma de opressão impacta milhões de indivíduos, criando barreiras significativas em áreas como educação, emprego e participação social. O combate ao capacitismo é o foco da mais nova campanha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que terá como uma das vozes na conscientização o influencer Ivan Baron, conhecido por sua luta anticapacitista nas redes sociais.

Com mais de 512 mil seguidores somente no Instagram, o jovem de 26 anos tem paralisia cerebral e é um dos principais influenciadores que tratam sobre o anticapacitismo. Desde 2018 ele usa seu espaço para na internet para expor sua opinião e experiências. Há três anos, ele lançou um e-book chamado “Guia Anticapacitista”, onde oferece uma visão detalhada e prática sobre como a sociedade pode combater essa forma de discriminação.

No “Guia Anticapacitista”, Ivan Baron reúne depoimentos pessoais, dados estatísticos e estratégias concretas para desafiar e desmantelar o capacitismo. Ele ressalta a importância de reconhecer os próprios preconceitos e trabalhar ativamente para superá-los. O guia não apenas educa, mas também inspira ação, encorajando leitores a adotarem práticas inclusivas em suas vidas diárias.

A abordagem de Ivan é especialmente poderosa por sua capacidade de conectar o leitor com a realidade das pessoas com deficiência. Ele descreve com empatia e clareza as barreiras que ainda existem e oferece soluções práticas para enfrentá-las.

“A exclusão é a grande sombra de uma criança com deficiência. A gente descobre o significado dela antes mesmo de aprender a pronunciar essa palavra. De todos os obstáculos que uma criança com deficiência enfrenta ao longo da vida, o olhar carregado de julgamento é o pior. Isso sim é o que nos limita. Não podemos mais normalizar a exclusão, nem tampouco banalizar o capacitismo”, disse Ivan Baron.

Com seu rosto sendo um dos que estampa a campanha da Assembleia Legislativa, que publicou uma cartilha estimulando atitudes que favoreçam a ampliação da acessibilidade e da inclusão, Ivan Baron disse que está orgulhoso com a oportunidade de ajudar na causa.

“Minha cara estampada na primeira campanha publicitária no Rio Grande do Norte com o tema contra o capacitismo, que orgulho contribuir para esse momento tão importante. Aos poucos, vamos construindo história, né?”, postou o influencer em suas redes sociais.

O lançamento oficial da campanha será realizado pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), na quarta-feira (12), às 9h, no auditório da ALRN, com a presença dos protagonistas, familiares, deputados, servidores e convidados, num evento aberto ao público.