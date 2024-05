ITEP confirma que pegada no local do crime de psicóloga em Assú é de sapato de suspeito

A perícia realizada pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) confirmou que uma pegada encontrada no local do assassinato da psicóloga Fabiana Maia Veras, em Assú, pertence ao sapato do principal suspeito do crime, João Batista Carvalho Neto, de 41 anos.

A equipe do Itep que realizou a perícia no local identificou pegadas com manchas de sangue no chão da residência da vítima. O material foi coletado e encaminhado ao Setor de Perícias de Biometria e Papiloscopia Aplicada para análise.

Segundo o Itep, a pegada encontrada foi comparada com o padrão da sola de um par de sapatos que estava na casa do suspeito quando ele foi detido pela Polícia Civil. A comparação deu positivo, confirmando que o calçado foi usado durante o crime. Além disso, a perícia encontrou sangue no solado do sapato após a aplicação de luminol.