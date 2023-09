Itep atende quase 200 mil pessoas para emissão de identidades em 2023

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) já realizou 196.913 mil atendimentos para emissão de carteiras de identidade em 2023, até o mês de agosto. Uma média superior a 24 mil por mês e mil por dia.

O Itep tem trabalhado em diversas frentes para facilitar o acesso da população ao documento de identidade. Além das Centrais do Cidadão no Rio Grande do Norte, o Instituto estabeleceu convênios com Câmaras Municipais e Prefeituras. Essas parcerias incluem a disponibilização de kits e a realização de treinamentos para os servidores dessas entidades, capacitando-os para efetuarem o atendimento dos munícipes de forma eficiente.

Atualmente, o serviço de emissão de identidades pelo Itep é oferecido por meio de 28 Centrais do Cidadão, 139 Câmaras Municipais e 8 Prefeituras.

O Instituto também participar constantemente de ações sociais. Por meio dessas iniciativas, o Itep se dedica a atender o público mais carente, como pessoas em situação de rua. Essas ações visam garantir que mesmo os mais vulneráveis tenham a oportunidade de obter sua documentação, que é indispensável para acessar os benefícios sociais e construir uma vida digna.

Todos esses números mostram que o Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte desempenha um papel social indispensável. O atendimento para emissão de carteiras de identidade, aliada às parcerias estratégicas e às ações sociais, contribui para promover a inclusão e o bem-estar da população, independentemente de sua condição social.