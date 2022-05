Itália apreende iate avaliado em US$ 700 milhões vinculado a Putin

Autoridades italianas anunciaram na sexta-feira (6) a apreensão de um iate avaliado em US$ 700 milhões. Segundo o Ministério das Finanças da Itália, o dono da embarcação tem “ligações econômicas e comerciais significativas” com “elementos proeminentes do governo russo sujeitos a sanções da UE”. Há rumores de que o proprietário do iate seja o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Batizado de Scheherazade, o iate atracado na Marina di Carrara, na Toscana, tem 140 metros de comprimento. Acomoda 2 heliportos, academia de ginástica e piscina que vira pista de dança. A embarcação tinha acabado de passar por uma reforma e se preparava para deixar o local.

O Ministério das Finanças italiano também disse ter constatado em investigação que o dono da embarcação é um indivíduo que “ameaça a paz e a segurança internacional” ao “minar ou ameaçar a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia”. A pessoa, no entanto, não foi nomeada.

Formalmente, o veículo pertence à offshore Beilor Asset Limited, com sede nas Ilhas Marshall.

Aliados do ativista russo Alexei Navalny, preso em Moscou, têm afirmado que o iate pertence ao próprio Putin. Paralelamente, um integrante da tripulação do Scheherazade disse ao New York Times que ele e os demais funcionários da embarcação sempre acreditaram que o verdadeiro dono é o presidente russo.

Daniele Franco, ministro das Finanças da Itália, falou que o ativo ficará congelado enquanto aguarda decisões da União Europeia.

Poder 360