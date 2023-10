Israel: Potiguares começam a deixar o país

O grupo de 25 potiguares que viajou para peregrinação na região de Israel já começou a deixar o país, onde ocorrem confrontos militares desde o sábado (7). Todos estão bem e em zona considerada segura. A expectativa é que até q quarta-feira (11) todos já estejam de volta ao Brasil.

Em vídeo nas redes sociais, o Padre Francisco Fernandes, que acompanha o grupo, tranquilizou os fiéis, amigos e familiares das pessoas do Rio Grande do Norte que viajaram ao Oriente Médio. “Somos cientes da gravidade do que se passa nesse país. Nosso grupo está tranquilo e celebramos a Santa missa nessa intenção”, explicou o Padre.

Em nota publicada na tarde do domingo, a empresa responsável pelo grupo explicou que está “acompanhando com preocupação todos os acontecimentos do conflito”, mas ressaltou que “todos estão bem e fora de perigo”. A programação é de que o retorno para Natal ocorra a partir de terça-feira (10), mas parte do grupo já deixou Israel e está na Espanha.

Nesta segunda-feira (9), A Arituba, empresa que viabilizou a viagem, informou que 12 das 25 pessoas do grupo decolaram de Tel Aviv para a Espanha, com dois passageiros que seguiram para Barcelona e dez para Madri. O diretor do Grupo Arituba, Abdon Gosson, segue em Tel Aviv com o restante dos passageiros. “A previsão é que até a manhã de quarta-feira (11) todo o grupo da Arituba Turismo, deixe Israel. A Arituba Turismo reforça o comprometimento com o seu cliente e segue em contato constante com o Consulado e Embaixada, garantindo dessa forma todo o suporte e segurança aos seus viajantes”, disse a empresa, em nota.

O grupo composto por 25 pessoas chegou em Tel Aviv na madrugada do sábado (7) para cumprir uma viagem de peregrinação, sob a liderança do Padre Francisco, porém foi surpreendido com os ataques do Hamas. A data foi a mesma em que começaram os ataques. Os potiguares ficaram em em Tel Aviv, em um hotel fora da área dos ataques. Eles seguiriam para Jerusalém, porém, com a situação de conflito na região, os turistas decidiram suspender a viagem e retornar ao Brasil.