Na última quinta-feira, 11 de janeiro, começou o julgamento de Israel na Corte Internacional de Justiça . O país foi acusado pela África do Sul da prática de genocídio contra o povo palestino durante a guerra atual, contra o Hamas.

A acusação feita pela África do Sul tem como base, além do número de vítimas civis, declarações de figuras públicas do país que indicariam a intenção de cometer genocídio.

“O documento do julgamento inclui várias declarações, algumas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu traçando paralelos com a história bíblica dos amalequitas, o inimigo bíblico de Israel, com a guerra contra o Hamas. Também inclui ‘proposta’ do ministro da Herança, Amihai Eliyahu, de lançar uma bomba atômica na Faixa de Gaza. Eliyahu é um político de extrema-direita, verdade. Mas é insignificante e risível”, afirma Daniela Kresch, correspondente do IBI em Israel, em artigo publicado no portal Poder360.

“O melhor que essas figuras deveriam fazer é se calar, incluindo Netanyahu. Mas usar frases de ministros desimportantes e artistas de direita que nem fazem parte do Gabinete de Guerra do país e não têm a menor influência na tomada de decisões seria um precedente absurdo para uma Corte tão importante”, escreve Daniela.

Em suma, declarações tresloucadas citadas na petição não bastam para demonstrar intenção do Estado, com relação a um genocídio. Israel sempre afirmou estar em guerra contra o Hamas, um grupo terrorista – não contra palestinos, árabes ou muçulmanos.

A Corte não julga indivíduos, portanto, não haverá presos ao final do processo. Segundo Kresch, a expectativa dos israelenses é de que haja um meio termo, com o tribunal “emitindo ordens declarativas em vez de diretivas obrigatórias que exigiriam uma ação imediata por parte de Israel. Uma dessas ordens poderia centrar-se em exigir que Israel conduza operações militares de acordo com as leis internacionais – o que Israel já afirma fazer, de qualquer forma”.

O tribunal faz parte do sistema da ONU. Caso a denúncia avance, poderia haver uma decisão no Conselho de Segurança. Israel se fia na ideia de que qualquer sanção ou punição ao país seria vetada pelos Estados Unidos. O clima entre Netanyahu e Joe Biden, no entanto, não vai bem.

“Precisamos analisar a situação política de Israel. Há uma semana, Biden teve uma conversa dura por telefone com Netanyahu e disse estar pagando um preço político muito alto pelo apoio que vem concedendo a Israel”, explicou o jornalista Henry Galsky, diretor de jornalismo do portal Israel de Fato, no programa Expresso Israel. Biden queria que Netanyahu freasse as declarações de membros da coalizão, que pregam a recolonização de Gaza. Até o momento, o primeiro-ministro não cumpriu com o combinado.