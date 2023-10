Israel considera realocar população de Gaza para o Sinai em documento vazado

Um documento vazado do Ministério da Inteligência de Israel levanta a possibilidade de realocar a população da Faixa de Gaza para a Península do Sinai, no Egito, após a conclusão da operação para destruir o Hamas. A recomendação inclui a transferência forçada de 2,2 milhões de habitantes de Gaza para acampamentos no Sinai, que seriam transformados em cidades permanentes. Além disso, o documento sugere a criação de uma zona tampão na fronteira com Israel para impedir a aproximação dos refugiados.

No entanto, a migração populacional forçada enfrenta resistência internacional, e o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi já rejeitou a ideia de absorver a população palestina de Gaza. Os Estados Unidos também manifestaram oposição ao plano de realocação populacional. Sisi argumentou que transferir refugiados para o Sinai poderia representar uma ameaça à segurança e transformar a área em uma plataforma de ataques contra Israel.

Essa não é a primeira vez que a ideia de realocar palestinos para o Egito é discutida, mas propostas anteriores não avançaram. O governo israelense atualmente está focado na eliminação das capacidades do Hamas em Gaza.

Fica evidente que a proposta de realocação enfrenta desafios significativos e obstáculos políticos, tornando incerto o seu futuro.