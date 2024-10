Israel confirma morte de Yahya Sinwar, líder máximo do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram nesta quinta-feira (17) que mataram Yahya Sinwar, líder máximo do Hamas. Segundo o Exército, a morte aconteceu na quarta-feira (16).

O ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, pontuou que “o assassino em massa Yahya Sinwar, responsável pelo massacre e atrocidades de 7 de outubro, foi morto hoje por soldados das Forças de Defesa de Israel [FDI]”.

Uma fonte afirmou à CNN anteriormente que Israel disse a autoridades dos Estados Unidos que Sinwar está morto, de acordo com os testes iniciais de DNA.

Sinwar era a figura mais importante do grupo radical palestino que estava à solta. Israel o considerava o “mentor” dos ataques de 7 de outubro, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza.

A nota dos militares de Israel pontua que ele “planejou e executou o Massacre de 7 de outubro, promoveu a sua ideologia assassina antes e durante a guerra e foi responsável pelo assassinato e rapto de muitos israelenses”.

As autoridades informaram que o Exército israelense tem operado no sul da Faixa de Gaza nas últimas semanas seguindo informações de inteligência, que indicaram as localizações suspeitas de integrantes importantes do Hamas.

“Soldados das FDI da 828ª Brigada (Bislach) que operam na área identificaram e eliminaram três terroristas. Após concluir o processo de identificação do corpo, pode-se confirmar que Yahya Sinwar foi eliminado”, conclui a nota.

Ele não era visto em público desde os ataques do Hamas e acreditava-se que ele estivesse escondido na vasta rede de túneis sob Gaza.