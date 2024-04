A jornalista Lúcia Rocha, pesquisadora incansável, encontrou em uma edição do jornal O Mossoroense matéria sobre repercussão da morte de Isauro Nono Rosado. Estudante de farmácia, em Recife, faleceu aos 24 anos, acontecimento que reperecutiu grandemente em Mossoró. Para que os nossos leitores possam ter uma ideia, na época em que as redes sociais não existiam, reproduzimos telegramas recebidos por Jerônimo Rosado, em solidariedade ao falecimento do filho.