Isaac da Casca propõe inclusão da “Festa do Caju” no Calendário Oficial de Eventos do RN

Encerrando a sua passagem interina pela Assembleia Legislativa, o deputado Isaac da Casca (MDB) apresentou um projeto de lei que visa incluir a “Festa do Caju” de Serra do Mel no Calendário Oficial de Eventos do Rio Grande do Norte. De acordo com o parlamentar, a inclusão tem como objetivo valorizar a tradição cultural e econômica da cidade, impulsionando o turismo e o desenvolvimento local.

“A ‘Festa do Caju’ é um evento de grande importância para o município de Serra do Mel, que celebra a cultura, a gastronomia e, especialmente, a produção do caju, um dos principais produtos agrícolas da região”, justifica Isaac.

A proposta visa promover a visibilidade do evento e fomentar o turismo regional, atraindo turistas, consumidores e empresários. A festa contribui para a preservação e divulgação das tradições culturais do município, como a música, a dança, as manifestações artísticas e a culinária típicas, com destaque para a utilização do caju em pratos tradicionais.

A inclusão no calendário oficial também possibilitaria maior apoio do governo do Estado, por meio de parcerias e recursos para a estruturação do evento, proporcionando melhores condições de infraestrutura, segurança e logística para os participantes, “permitindo ainda uma maior divulgação em nível estadual, atraindo mais visitantes e contribuindo para o fortalecimento da imagem de Serra do Mel como um destino turístico”, avalia o deputado.