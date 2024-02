Irmãos são presos suspeitos de furto de carteira e cartão de crédito em Macau

Policiais civis da 59ª Delegacia de Polícia (59ª DP de Macau), em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Macau), prenderam em flagrante, na tarde de domingo (18), dois irmãos suspeitos de furtar uma carteira e um cartão de crédito em uma residência no dia 17 de fevereiro, no município de Macau.

Segundo informações, os irmãos, um de 25 e o outro de 22 anos, invadiram a casa durante a madrugada e furtaram os objetos enquanto todos os residentes dormiam. Em seguida, a vítima compareceu à Delegacia de Macau e apresentou o extrato bancário do cartão subtraído, constando estabelecimentos comerciais que os suspeitos realizavam as compras. Imediatamente, a Polícia Civil empreendeu diligências e obteve pistas dos dois homens. A dupla utilizou o cartão de crédito em um posto de combustível para abastecer um carro, para saques e também realizou compras em um bar da cidade. O prejuízo foi em torno de R$5 mil.

Os dois foram presos por furto qualificado e estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN (SECOMS)