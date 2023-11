Irmão de Tasso Jereissati é o maior doador do partido de Arthur Lira

O empresário Carlos Jereissati, irmão do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), é, até o momento, o maior doador individual do PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL).

Um dos donos da rede de shoppings Iguatemi, Carlos doou R$ 141,8 mil para o PP em março deste ano , conforme a prestação de contas apresentada pela legenda à Justiça Eleitoral.

Apesar de ser irmão de um dos principais caciques do PSDB, o empresário costuma priorizar o PP em suas doações. Nas eleições de 2022, por exemplo, ele doou R$ 300 mil para a diretório nacional da sigla de Lira.

