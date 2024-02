Irmão de fugitivo de penitenciária federal em Mossoró é preso no Acre

O irmão de um dos fugitivos da penitenciária federal de Mossoró foi preso, na manhã desta sexta-feira (23), em Rio Branco, no Acre. O homem, que não teve a identidade revelada, tinha um mandado de prisão em aberto contra ele.

Ele é condenado por roubo e por participação em organização criminosa.

Os policias da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre chegaram até ele em virtude das investigações contra o seu irmão, um dos criminosos que fugiu de Mossoró, “uma vez que há várias forças de segurança envolvidas nas buscas, com trocas de informações”.

A Força é composta por integrantes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Civil e Militar do estado.

Buscas por fugitivos entra no 10º dia

As buscas por Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento chegaram ao décimo dia.

A partir de hoje, a Força Nacional irá auxiliar na recaptura da dupla. O primeiro grupo mobilizado será focado em realizar bloqueios de rodovias em parceria com a Políca Federal.

Os agentes foram divididos em dois comboios. O primeiro, com 58 homens e 15 viaturas, chegou no município no começo desta madrugada. A outra parte do grupo, contando com 111 policiais e bombeiros militares, desembarcou por volta das 16h desta sexta.

Na quinta-feira (22), três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na fuga dos criminosos.

Além das prisões, duas em flagrante e uma em cumprimento de mandado de prisão preventiva, foram apreendidos um carro, armas e drogas. Os agentes de segurança envolvidos não deram detalhes de qual o envolvimento do trio com os fugitivos.