IPVA 2021: Calendário de pagamentos começa em março

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2021 iniciará os vencimentos no mês de março. O calendário começa dia 12 para veículos de placas com final 1 e 2.

Este período de quitação serve para quem pretende pagar a cota única, com desconto de 5% no valor total do tributo, ou para aqueles que optam pelo parcelamento. Nesse último caso, a primeira parcela vence no mesmo dia. O proprietário pode gerar o boleto através do site do Detran-RN (www.detran.rn.gov.br). Usuários do aplicativo Nota Potiguar que durante o ano passado destinaram os pontos terão descontos de até 10% no valor integral do imposto.

Para gerar o boleto pelo Detran, o contribuinte deve acessar o portal www.detran.rn.gov.br, e clicar na opção ‘consulta de veículos e boletos’. Depois é preciso informar a placa do veículo e o Renavam, sem pontos ou hífens. Por último, escolher a geração de guia. Pelo aplicativo Nota Potiguar, basta abrir o app, selecionar na tela inicial a opção ‘IPVA’ e o boleto será gerado.

Se o pagante optar por parcelar o valor, é possível efetuar o pagamento em até cinco meses. O calendário de vencimentos se estende até junho. Ao acessar o site da Secretaria Estadual de Tributação (www.set.rn.gov.br) clicando no item IPVA, estará disponível as datas para cada final de placa.

São aproximadamente 530 mil veículos aptos a pagar o tributo em 2021. O Governo do Estado estima que arrecadará cerca de R$ 393 milhões.