Ipanguaçu: Remo Fonseca é o novo prefeito após eleição suplementar

Neste domingo, 5 de março, eleitores de Ipanguaçu elegeram os novos prefeito e vice do município. Com 50,14% dos votos computados, os candidatos da Coligação Resistência do Povo, Remo da Fonseca Silveira (Partido Progressista) e Silvio Nobre (Solidariedade), foram eleitos prefeito e vice, respectivamente. O resultado foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O município teve 10.689 votos, entre eles, 10.527 votos válidos (98,48%), 94 (0,88%) nulos e 68 (0,64%) votaram em branco. Foram 37 seções eleitorais dispostas em 6 locais de votação, e cerca de 160 mesários. Para os eleitores ausentes, é preciso justificar de forma presencial, no Cartório Eleitoral, ou enviar um requerimento pelo sistema Justifica, em até 60 (sessenta) dias após o pleito.

Os eleitos devem ser diplomados no dia 28 de março e ficarão nos cargos até dezembro de 2024.