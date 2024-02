Investir em Educação. É assim que alimentamos sonhos

Por LBV

Sonhos podem ser reais. E com a sua ajuda, a Legião da Boa Vontade combate a insegurança alimentar e a evasão escolar. Neste ano, a Campanha LBV — Educação: Futuro no Presente! tem como meta arrecadar e entregar, no período de janeiro a março, 18 mil kits pedagógicos a crianças, adolescentes e jovens de famílias em vulnerabilidade social.

Também nesse mesmo período, a Instituição tem como meta servir um milhão de refeições para os atendidos em suas mais de 80 unidades formadas por Centros Comunitários de Assistência Social, Centro de Assistência Humanitária, Abrigos para pessoas idosas, escolas de educação básica e escola de ensino profissionalizante, as quais estão localizadas nas cinco regiões do país.

Não se aprende com barriga vazia

Você sabia que uma boa alimentação melhora o desempenho escolar? Por isso, na LBV, os atendidos recebem, diariamente, uma alimentação balanceada — de 2 a 5 refeições. E o leite é um item importante nesse cardápio.

Ajude a escrever o futuro ainda no presente

Não deixe com que a dura realidade de muitas crianças e jovens afete o desejo deles de terem um futuro melhor. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Sonhos não podem esperar.

No RN serão mais de quatrocentas crianças em situação de vulnerabilidade social nos municípios de Baia Formosa, Pedro Avelino (Comunidade Quilombola Aroeira) e na capital Natal as amparadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

Faça uma doação

Você pode doar a quantia que quiser e puder acessando o site www.lbv.org.br. Também pode escolher fazer um PIX utilizando a chave [email protected], ou ainda, se desejar pode doar pelo telefone ligando para 0800 055 50 99.

Espiritualidade Ecumênica

A LBV acredita que, além do atendimento socioeducacional, é necessário incentivar a vivência de valores éticos, espirituais e ecumênicos, para que se tenha, realmente, uma sociedade mais justa e solidária.