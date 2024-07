Investimento em obras de infraestrutura na Uern soma mais de R$ 8 milhões nos últimos dois anos

Implantada no final de dezembro de 2021, a Autonomia Financeira vem, de forma gradativa, garantindo avanços na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). Todos os investimentos são definidos de forma planejada e participativa.

Investir na infraestrutura dos campi e unidades acadêmicas é uma das prioridades. Com estruturas físicas que somam mais de cinco décadas, algumas melhorias já podem ser vistas.

“É preciso pensar o orçamento com muito planejamento e maturidade institucional para reparar situações históricas, em especial na infraestrutura. A Uern é multicampi, e cada unidade tem seus desafios e particularidades, e tudo isso tem que ser colocado em um planejamento”, afirma a reitora Cicília Maia.

Um levantamento da Superintendência de Obras e Engenharia (Sobe/Uern), aponta que entre 2022 e 2024, foram realizadas mais de 25 obras e serviços de engenharia na Uern, representando um investimento superior a R$ 5 milhões. (Valor exato R$ 5.311.465,22)

Atualmente, estão em andamento outros cinco contratos que já implicam em um investimento na ordem de R$ 3.439.364,85, totalizando R$ 8.119.201,29 em infraestrutura/obras. Para além desse valor, já tem mais R$ 5.793.732,81 licitados em obras que estão em vias de iniciar.

A superintendente de Obras e Engenharia, Sara Barroso, explica que a Uern priorizou os investimentos para a recuperação e o aperfeiçoamento dos espaços físicos, especialmente salas de aulas, espaços de convivência e áreas de uso coletivo. “A Uern também atuou na liberação de espaços outrora indisponíveis, na promoção da acessibilidade, intervenções de reestruturação e ampliação da infraestrutura elétrica, entre outras reformas estruturantes para as atividades universitárias. Além das melhorias nos espaços existentes, desde 2022, a Uern tem investido na construção e entrega de novos espaços para a comunidade”, afirmou Sara Barroso.

Para além dos investimentos já realizados, a Uern segue avançando no aprimoramento de sua infraestrutura, com a reforma de auditórios, laboratórios e salas de aula.