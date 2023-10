Investigado por armazenar pornografia infantil é preso no interior do RN

Policiais civis da 34ª Delegacia de Polícia Civil (DP de São Tomé), com apoio da 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de São Paulo do Potengi e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) deram cumprimento, nesta segunda-feira 2, a um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem, de 51 anos, suspeito de armazenar pornografia infantil envolvendo uma adolescente. A prisão foi realizada no município de Lagoa dos Velhos, interior do Rio Grande do Norte.

Durante as diligências, além de apreender equipamentos de informática e telefonia, os quais serão periciados pelo ITEP, foi apreendido também uma espingarda calibre .36. O homem foi encaminhado à Delegacia Municipal de Lagoa de Velhos, para a lavratura do flagrante pela posse da arma de fogo.