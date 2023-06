Intervenções no trânsito vão garantir segurança do público no perímetro do “Mossoró Cidade Junina”

A Prefeitura de Mossoró está realizando, desde quarta-feira (7), intervenções em trechos que compreendem pontos estratégicos de acesso aos polos de eventos do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ). As intervenções terão início a partir das 18h, com finalização após as últimas atrações da noite.

“Devido aos vários polos que a Secretaria de Cultura está promovendo ao longo da avenida Rio Branco é extremamente necessário garantirmos que tenha uma área de segurança para pedestres. Com isso, não será permitido a circulação de veículos entre a rua Nísia Floresta, proximidades da Praça do Esporte, até a rua Auta de Souza, duas ruas ali depois do final da Estação. E logo após o final das festas da Estação das Artes nós vamos ter uma pequena área da avenida Rio Branco, entre as ruas Frei Miguelinho e Alfredo Fernandes para garantir a segurança das pessoas que estarão se deslocando do Memorial ao Cidadela”, explicou o diretor executivo de Mobilidade Urbana”, Luís Correia.

CONFIRA COMO FICARÃO AS INTERVENÇÕES:

Pontos de entrada e saída

– Av. Augusto Severo x Av. Rio Branco (ao lado da Estação das Artes)

– Av. Augusto Severo (entrada da Estação)

– Rua Duodécimo Rosado, próximo a Av. Rio Branco

– Rua Roderick Grandal, próximo a Av. Rio Branco

– Av. Rio Branco, próximo a Av. Dr. João Marcelino

– Rua José Otávio, próximo à rua Juvenal Lamartine

Pontos de barreiras:

1 – Rua Auta de Sousa com Av. Rio Branco

2 – Rua Dr. João Marcelino com rua Juvenal Lamartine

3 – Rua Dr. João Marcelino com Av. Alberto Maranhão

4 – Rua João Otávio com rua Juvenal Lamartine

5 – Rua Roderick Grandal com Av. Alberto Maranhão

6 – Rua Duodécimo Rosado com a rua Juvenal Lamartine

7 – Av. Augusto Severo com a rua Juvenal Lamartine

8 – Av. Augusto Severo com Av. Alberto Maranhão

9 – Rua Francisco Isódio com Av. Rio Branco

10 – Rua Frei Miguelinho com a rua Rui Barbosa

11 – Rua Frei Miguelinho com a rua Juvenal Lamartine

12 – Rua Felipe Camarão com a rua Princesa Isabel

13 – Rua Felipe Camarão com a rua Rui Barbosa

14 – Rua Lopes Trovão com a rua Rui Barbosa

15 – Rua Nísia Floresta com Av. Rio Branco

16 – Av. Alberto Maranhão com a rua Alfredo Fernandes

17 – Av. Alberto Maranhão com a rua Frei Miguelinho

As duas últimas são para o Cidadela

18h Rio Branco e 17h30 Alberto Maranhão para o Cidadela

Pontos da táxi:

– Av Alberto Maranhão em frente ao Gabinete.

– Augusto Severo próximo a Av. Alberto Maranhão

– Rua Juvenal Lamartine, próximo a Av. Augusto Severo

– Av. Rio Branco próximo a rua Auta de Sousa. Sentido centro da cidade

– Av. Alberto Maranhão próximo à rua Frei Miguelinho

Pontos para embarque e desembarque de passageiros/carros de aplicativos

– Av. Alberto Maranhão, entre as ruas Roderick Grandal e Meira e Sá

– Rua Juvenal Lamartine, entre a rua Duodécimo Rosado e Av. Augusto Severo