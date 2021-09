Internos de Penitenciária em Mossoró cultivam hortaliças orgânicas

Internos da Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, em Mossoró, cultivam hortaliças orgânicas dentro da unidade com a finalidade de contribuir com instituições humanitárias, sem fins lucrativos e que apoiam a caridade na região. Nesta quinta-feira (17), os policiais penais doaram a produção para três instituições. O trabalho com a utilização de mão de obra carcerária no Rio Grande do Norte é uma realidade com serviços prestados em prol da sociedade na reforma de escolas e hospitais e, também, na agricultura.

Os presos do regime fechado da Mário Negócio cultivam coentro, cebolinha, alface e rúcula. Tudo é produzido utilizando-se da oferta de águas termais do poço do estabelecimento prisional e sem uso de agrotóxicos. O projeto foi iniciado há 30 dias e já dá resultados.

As hortaliças chegaram no abrigo de idosos Amantino Câmara, no Albergue de Mossoró (Albem) e na Associação de Apoio aos Portadores de Câncer. Na unidade foram cultivados recentemente mil pés de macaxeira e, desde o primeiro semestre, são realizados o cultivo e enxerto de mudas de caju para doação aos afetados pela seca. Uma estufa foi construída no local com a utilização de verba pecuniária doada pela Vara de Execuções Penais de Mossoró (VEP). Esse projeto é realizado exclusivamente pelas detentas.

Para o diretor da Mário Negócio, policial penal Márcio Morais, além de cumprir a finalidade da ressocialização, a produção das hortaliças já está auxiliando instituições carentes de Mossoró. O secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio, explica, ainda, que o sistema prisional do RN está sob controle, seguro e com disciplina, e segue avançando na áreas de educação e trabalho como forma de ressocialização dos internos.

Para cada três dias de trabalho, o preso tem um dia da pena remido. O diretor, um entusiasta do trabalho como forma de ressocialização, explica que em breve serão cultivadas lavouras de milho, feijão e sorgo, além de capim para alimentar 35 cabeças de gado da unidade.

Reformas

Internos do sistema prisional estão atualmente reformando a sede do 1° Grupamento do Bombeiro Mirim, na Escola Estadual Tiradentes, ao lado do Corpo de Bombeiros, em Natal. Eles já reformaram a Escola Machadão e os hospitais Maria Alice Fernandes, João Machado e Giselda Trigueiro. A mão de obra carcerária também está reformando carteiras escolares através de um convênio com a Secretaria Estadual de Educação.

A Secretaria da Administração Penitenciária tem à disposição internos com aptidões diversas. São pedreiros, marceneiros, serralheiros, pintores, eletricistas, técnico de refrigeração e soldadores escolhidos para esse tipo de serviço. Todo trabalho é acompanhado de perto pela Polícia Penal.