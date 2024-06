Internet brinca com semelhança entre Dorival e técnico da Costa Rica: “Alfarinho”

CNN Brasil

O empate sem gols entre Brasil e Costa Rica na estreia da Copa América deixou os torcedores brasileiros decepcionados. Contudo, o jogo rendeu alguns bons memes que se espalharam pela internet.

Um dos assuntos mais comentados foi a semelhança física entre Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, e Gustavo Alfaro, treinador da Costa Rica.

“Como não vai ser 0 a 0 se os dois eram técnicos eram Alfaro?”, brincou o perfil Un Metro Adelantado, no X.

“Sempre esperei este duelo [entre] Alfaro vs Alfarinho”, postou outro usuário.

O perfil Noite de Copa entrou na brincadeira e afirmou que Gustavo Alfaro nada mais é que Dorival Júnior sem óculos.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (28), contra o Paraguai, às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium. A equipe está na segunda posição no grupo D, com 1 ponto, atrás da Colômbia, que lidera com 3.