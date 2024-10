Interlocução política é determinante para sucesso de prefeitos eleitos

Por Wilson Pedroso*

Os 5.569 municípios brasileiros acabam de escolher prefeitos e prefeitas para o mandato de 2025/2028. Os candidatos eleitos serão responsáveis por comandar as prefeituras e governar as cidades, de forma a garantir crescimento econômico e avanços sociais para beneficiar a população que lhes confiou os votos.

Mas afinal, você sabe quais são as funções exatas de um prefeito? Certamente, muitas pessoas não possuem a resposta para esse questionamento. Porém, conhecer os papeis dos governantes é fundamental para que os cidadãos possam acompanhar e fiscalizar as ações da administração pública.

São funções do prefeito, por exemplo, a elaboração e sanção de leis, o ordenamento territorial e a execução do orçamento municipal com correta aplicação dos recursos em áreas como Saúde, Educação e Transportes. Ele deve arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais, além de garantir o funcionamento de serviços públicos como escolas e postos de saúde.

Ainda estão entre as missões do prefeito a proteção ao patrimônio histórico-cultural do município, a disponibilização de transporte público e escolar, organização do trânsito, pavimentação de ruas e realização de serviços de zeladoria como a limpeza e conservação de espaços públicos, praças e parques.

Mas para que efetivamente consiga desenvolver um mandato de grandes realizações, em minha opinião, o prefeito ainda deve assumir a intermediação política como uma de suas principais missões. Sim, a capacidade de interlocução é uma das características fundamentais para um mandato bem-sucedido.

É o diálogo com autoridades de outras esferas do poder, incluindo senadores, deputados e os chefes dos mais diversos órgãos dos governos estadual e federal, que vai garantir ao município o recebimento de novos recursos e convênios para a cidade. Isso significa mais serviços públicos, obras, empregos e geração de renda; o que impacta diretamente a qualidade de vida da população.

Na prática, não basta apenas saber governar e administrar com sabedoria. Um bom prefeito deve ser também um bom interlocutor e estrategista político.

*Wilson Pedroso é analista político e consultor eleitoral com MBA nas áreas de Gestão e Marketing