Interesse de jovens de 16 e 17 anos em participar das eleições volta a crescer

Todo mundo lembra quando fez algo importante pela primeira vez: a primeira viagem, o primeiro emprego, o primeiro salário. Com o voto não é diferente. Mais de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via do título de eleitor nos dois primeiros meses deste ano para estarem aptos a votar nas Eleições Municipais 2024. O estado de Tocantins lidera o ranking com o maior aumento de eleitoras e eleitores nessa faixa etária.

O voto para pessoas menores de 18 anos é facultativo no Brasil. Mesmo assim, o interesse dessa parcela da população em escolher seus representantes políticos voltou a crescer em 2024. Até o momento, o eleitorado de 16 e 17 anos no país é de mais de 1,2 milhão de jovens.

Vale lembrar que adolescentes de 15 anos que completam 16 anos até a data do primeiro turno das eleições – que este ano ocorrem em 6 de outubro – já podem solicitar a primeira via do título e garantir o pleno exercício da cidadania.

Um exemplo chamado Tocantins

Atualmente, o estado de Tocantins tem a maior parcela de eleitores com 16 e 17 anos. O grupo corresponde a 0,14% (1.592) do eleitorado total do estado (1.122.933). Logo depois, aparece Piauí (0,11%), em segundo lugar, e Paraíba (0,10%), em terceiro.

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) desenvolve programas e campanhas para engajar e despertar o interesse do público jovem pela política local. Palestras, rodas de conversa, jogos interativos e simulação de votação são algumas das ações que o órgão leva às comunidades para promover o debate entre jovens e especialistas. Toda a organização das iniciativas fica por conta da Escola Judiciária Eleitoral do Tocantins (EJE-TO).

A estudante Renata Martins, de 17 anos, acredita que participar do processo democrático é fundamental. “Sou jovem, mas já quero iniciar o meu direito de votar, porque é importante escolher quem vai me representar nos próximos quatro anos. Acredito que precisamos de mudança e renovação”, afirmou a jovem, moradora de Palmas.

Outra aposta do TRE-TO para tornar a comunicação com o grupo mais efetiva é a presença nas redes sociais, local de interesse de jovens. As informações divulgadas nas contas oficiais do Regional apresentam linguagem leve e descontraída, tornando a interação com o público muito mais fácil.

Muitos materiais já caíram nas graças do público e ganharam bastante visibilidade nas redes ou, como os jovens costumam falar, “viralizaram”. Alguns, inclusive, foram publicados também nas páginas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).