Inter inicia conversas com Fernando Diniz para o cargo de técnico

Em busca de um treinador de renome para assumir o comando técnico da equipe, o Inter iniciou conversas com Fernando Diniz. As informações são da CNN Brasil.

O Colorado sondou a situação do ex-treinador do Fluminense, que recebeu positivamente o contato do Colorado.

Não há ainda nenhum estágio avançado de negociação, apenas um início de troca entre as partes. Diferentemente do que havia circulado anteriormente, de que o treinador não gostaria de assumir outro trabalho após sair do Flu, Diniz vê com bons olhos uma possível ida a Porto Alegre.

Recentemente, o ex-treinador da Seleção Brasileira negou propostas do Athletico-PR e do Corinthians.

A informação foi inicialmente divulgada pela repórter Michelle Silva, da Band RS, e confirmada pela Itatiaia.

Apesar da procura por Diniz, o Colorado ainda mantém Roger Machado em seu radar.

O treinador do Juventude prefere iniciar conversas com o Colorado apenas após o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, entre Inter e Ju, neste sábado (13), em Caxias do Sul.