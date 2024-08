Integrante de facção foragido da justiça é preso em Acari

Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia de Acari (93ª DP de Acari) deram cumprimento, na manhã desta quinta-feira (08), a um mandado de prisão contra um homem, de 24 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Acari e a vários de busca e apreensão . A ação faz parte da segunda fase da “Operação Braço Direito”.

De acordo com as investigações, o homem, que pertence a uma facção criminosa, possui ligações com o tráfico de drogas na cidade. Durante a operação, os policiais realizaram buscas na residência de familiares e na do suspeito, onde ele foi preso. No local, foram apreendidos aparelhos celulares e um automóvel. O investigado foi levado à Delegacia para os procedimentos policiais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Essa operação é um desdobramento de uma ação realizada em junho deste ano, que resultou na prisão de outro suspeito também relacionado ao tráfico. A operação contou com o apoio das equipes da 92ª DP de Currais Novos, da 96ª DP de Parelhas, da 49ª DP de Cruzeta, da 50ª DP de Jardim do Seridó, da 46ª DP de Caicó, da 47ª DP Jardim de Piranhas e do Núcleo de Inteligência Qualificada (NIQ).

O nome “Braço Direito” foi escolhido em referência ao fato de que os suspeitos agem sob a coordenação de um líder do tráfico da região do Seridó, que atualmente se encontra foragido. Trata-se de Bruno Ferreira dos Santos, de 25 anos, procurado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo com uso de arma de fogo.