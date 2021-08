Instituto Nordeste Cidadania destinará 3.000 cestas básicas a municípios na região Oeste do estado

O Instituto Nordeste Cidadania – INEC vai destinar 3.000 cestas básicas referente a Campanha Brasil Sem Fome, aos municípios de Janduís (1.500 cestas) e Umarizal (1.500 cestas) na zona Oeste do Estado.

A ação é uma parceria com a ONG Ação da Cidadania e a distribuição será feita, em Janduís, pela Companhia Cultural Ciranduís, entidade sociocultural responsável pela destinação as associações comunitárias, projetos sociais, grupos culturais e artistas locais. Serão contempladas ainda famílias do município de Campo Grande, através de integrantes da Ciranduís.

Em Umarizal/RN os beneficiados com a destinação também de 1.500 cestas básicas na mesma ação de Janduís, receberão os alimentos através da Companhia Arte e Riso.

Organização da Sociedade Civil, o Instituto Nordeste Cidadania – INEC foi fundado no ano de 1993, qualificada como OSCIP ano de 2003, atuando com foco principal no desenvolvimento sustentável de comunidades na região Nordeste do Brasil.

Com informações do portal Cultura Nativa.