Instituto Mulheres e Companhia será inaugurado em Mossoró

Mossoró ganha no próximo dia 11 de março, o Instituto Mulheres e Companhia, pensado para atender mulheres nas mais variadas situações de conflito.

O Instituto nasceu a partir do Grupo Mulheres e Companhia, idealizado por Michelle Angélica para atender mulheres empreendedoras. Michelle é artesã, design de Modas, produtora cultural e de eventos.

“Nos primeiros meses a gente já viu que a procura, a demanda era muito grande e muitas mulheres procuravam a gente com situações de violência doméstica, que foram agredidas no trabalho e pedindo socorro, pedindo ajuda, que queria trabalhar e não tinham condições. Então a gente começou a ver que como empresa a gente não ia conseguir atender essas mulheres”, lembra Angélica.

O Instituto visa proporcionar o acolhimento e contribuir na resolução das demandas das mulheres na sociedade, com atendimento de profissionais de Assistentência Social, Psicologia, Terapia e Advocacia.

“O nosso objetivo é que essa mulher encontre no Instituto, uma ajuda, um socorro para uma situação que ela está passando. Ela não consegue trabalhar porque está com diversas situações que travam o trabalho dela. Então, o Instituto vem para somar em todas essas áreas e conseguir que essa mulher se transforme, se empondere e que ela veja que pode, independente da classe social, ela não é invisível, ela pode sim”, ressalta.

Michelle chama atenção para o grande número de mulheres que não são assistidas da maneira que deveria, deixando essas mulheres, muitas vezes, constrangidas.

” O Instituto Mulheres e Cia é a oportunidade para que a mulher que não se sente pertencente a nenhuma comunidade, que se sente excluída, invisível, que venha pegar na mão uma das outras, vamos trabalhar muito forte essa sororidade dentro do Instituto, que é algo que a gente já trabalha dentro do grupo Mulheres e Cia, para que essa mulher junte forças com outras mulheres e consiga se erguer, se levantar e mostrar o quanto de força que nós mulheres temos, que muitas vezes a gente acha que nós não temos essa força, mas ela está dentro de todas nós”, finaliza Michelle.

A Assembleia de lançamento acontece na segunda -feira, 11, a partir das 19h, no auditoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, onde serão escolhidos dos diretores e conselheiros do Instituto.