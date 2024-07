Instituto Exatus: Allyson atinge 75%; Genivan e Lawrence empatam com 3,7%

Em nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 30, realizada pelo Instituto Exatus, a pedido do Jornal Agora RN mostra que o prefeito mossoroense e candidato a reeleição, Allyson Bezerra, lidera a corrida para o Executivo Municipal com 75,34% das intenções de votos, obtendo um crescimento de 1,46% com relação a última pesquisa realizada em maio. Genivan Vale e Lawrence Amorim aparecem empatados com 3,7%. Os dois candidatos, no entanto, também registraram crescimento de intenção de votos.

Genivan Vale passou de 1,75% em maio passado para os atuais 3,7%; já o presidente da Câmara Municipal, vereador Lawrence Amorim, saiu de 1,63% obtido em maio, para os atuais 3,7%.

A pesquisa de intenção de votos, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RN-01978/2024, foi realizada nos dias 23, 24 e 25 de julho por uma equipe de cinco entrevistadores, um supervisor e um estatístico, que ouviram 811 eleitores conforme a proporção do eleitorado por zona eleitoral, comunidade de moradia, sexo, faixa etária e escolaridade. A margem de erro é de 3,43% para mais ou para menos, com 95% de confiança.