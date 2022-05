Instituto emite alerta de chuvas de até 200 milímetros no RN durante o final de semana

A autoridade meteorológica nacional do Brasil, INMET, emitiu um alerta sobre as fortes chuvas que devem começar nesta noite (27 de maio) e durar toda a semana na costa nordeste do Brasil, principalmente nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. A precipitação deve variar de 150 a 200 milímetros por dia.

As chuvas estão voltando para a região e provavelmente afetarão áreas já recentemente impactadas por fortes chuvas, disse a Coordenadora Geral de Meteorologia Aplicada do INMET, Márcia Seabra, em entrevista coletiva.

Desde o início da semana, esses estados lutam com o impacto das chuvas, que causaram desastres como deslizamentos de terra, inundações e rompimento de barragens. Na quarta-feira (25), o instituto já havia emitido um alerta de perigo, que também chegou a Sergipe.

Um aumento acima da média na temperatura do oceano é relatado para aumentar a umidade, apontou o coordenador. A umidade está sendo transportada para o continente pelos ventos, o que acaba gerando um grande volume de chuva.

Dada a previsão de chuvas fortes, o Centro Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (CENAD) do país, encarregado de monitorar esse tipo de situação, disse que notificou as autoridades estaduais e municipais de defesa civil, acrescentando que continua monitorando o cenário.

Agência Brasil