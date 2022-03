Instituto Amantino Câmara solicita doação de mantimentos

O Instituto Amantino Câmara, que abriga mais de 60 idosos, em Mossoró, está solicitando a doação de alimentos, itens de limpeza e de higiene pessoal. O pedido à sociedade mossoroense foi feito nesta quinta-feira, 24, pelas redes sociais da própria instituição, que elencou os itens que são considerados urgentes para as necessidades dos idosos.

Entre os alimentos que não estão elencados como urgentes, mas que são essenciais para os idosos, estão o alho, o mucilon de arroz e de aveia, o neston, e as frutas e verduras. Já os itens alimentares que a instituição precisa com urgência são: bolacha cream cracker integral, bolacha Maria ou Maisena, café, leite zero lactose e mucilon de milho.

O Amantino informa que esses itens são fundamentais para a alimentação dos idosos, uma vez que alguns deles não conseguem comer alimentos sólidos. A dieta dos idosos é repassada por um nutricionista, cedido pelo Município, que avalia o estado físico e de saúde dos idosos que são abrigados no local.

Além dos alimentos, o Amantino Câmara solicita ainda a doação de itens de limpeza, como água sanitária (urgente), amaciante (urgente), sabão em pó (urgente) e desinfetante. Entre os itens de higiene pessoal, a instituição requisita a doação colônia infantil, creme dental (urgente), desodorante, fralda XG e EG (urgente), hidratante, leite de rosas, papel higiênico, sabonete (urgente) e shampoo (urgente).

O Instituto Amantino Câmara é uma instituição sem fins lucrativos, que abriga idosos mossoroenses e de outras cidades da região. Mantém hoje com mais de 60 idosos, que precisam de mantimentos e alimentos específicos para as suas dietas e estado de saúde. Para se manter, a instituição conta com o apoio da sociedade e de instituições que realizam, com frequência, campanhas em prol do abrigo.

Além disso, a instituição utiliza 70% da aposentadoria dos idosos que são mantidos no abrigo, para que sejam pagas as despesas fixas do local, especialmente com funcionários. Apesar desse recurso ser fixo, ele não é suficiente para arcar com as despesas do local. O Amantino Câmara fica localizado ao lado da Paróquia de São José e, além de receber doações de mantimentos, também necessita de doações em dinheiro, que podem ser feitas por meio do pix: [email protected]