Instituições tratam sobre o desenvolvimento econômico de Mossoró

Estão sendo estreitados os laços entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando ampliar as discussões sobre o desenvolvimento da economia do município de Mossoró.

Uma reunião para discutir sobre o assunto foi realizada nessa quinta-feira, 31, entre os representantes da entidade e instituições. O objetivo do município é construir, com entidades privadas e públicas, um mapa estratégico para fazer um diagnóstico das potencialidades e criar oportunidades, atrair empresas e gerar emprego e renda.

O presidente da CDL Mossoró, Stênio Max, buscou o apoio da Universidade e ressaltou o papel que a Uern tem, não só em Mossoró, como também em todo o estado do Rio Grande do Norte. “Essa Universidade tem uma magnitude gigante. Queremos explorar tudo que ela tem a oferecer e disponibilizar nosso apoio enquanto entidade para o bem comum da nossa cidade”, informou o presidente da entidade.

Cicília Maia, reitora da Uern, demonstrou satisfação pelo fato de a Uern ser solicitada em estudos em diálogos a cerca do assunto. “Ficamos entusiasmados com a iniciativa, tanto como Universidade, como cidadãos. É um projeto ousado e extremamente necessário. Todo esforço possível nós vamos fazer. Juntos a luta é fortalecida”, comentou a reitora.