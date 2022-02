Instituições bancárias de Mossoró definem aspectos prioritários no município

Nesta quinta-feira, 17, as instituições bancárias de Mossoró se reuniram com o Franklin Filgueira, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo para definir aspectos relevantes e prioritários no que diz respeito às ações em prol dos comerciantes e pessoas físicas. A reunião contou com representantes do Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Santander.

Rodrigo Firmino, gerente-geral do Banco do Brasil, avaliou como interessante os projetos apresentados pela Secretaria, buscando melhorias para o município. “Entendo que essa inovação vai trazer grandes benefícios, já que envolve toda uma cadeia gerando economia para a cidade. Tenho certeza que o Banco do Brasil tem a condição de dar o apoio necessário para os pequenos, médios e grandes empresários e também para pessoa física e o autônomo”, disse.

Eurípedes Rodrigues, gerente de agronegócios do RN/PB, representou o Banco Santander na reunião e falou sobre a importância do encontro entre as instituições financeiras e secretaria para o desenvolvimento da cidade. “O Santander está ativo com os demais parceiros das instituições presentes, para atender ao micro e pequeno empresário e o grande, médio e pequeno produtor rural, com o objetivo de fomentar a economia local”, afirmou.

Gilson Pereira, gerente-geral do Banco do Nordeste, enfatizou a importância da elaboração de um planejamento para a cidade. “Para nós do Banco do Nordeste é uma honra participar do planejamento que visa implementar melhorias para o setor econômico do município”, declarou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira, avaliou positivamente o encontro de hoje com instituições financeiras. Para o secretário, a reunião converteu-se em um incentivo a mais para colocar em prática novos projetos que pretendem colaborar para o desenvolvimento econômico de Mossoró.

“Entendemos que esse é um segmento que possibilita avanço para o desenvolvimento econômico. Os empreendedores carecem de financiamento e são essas instituições que possuem os meios para viabilizar os recursos necessários. Os bancos estão com recursos, com processos simplificados e estão interessados em financiar projetos aqui na cidade”, garantiu.