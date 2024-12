INSS divulga calendário de pagamentos de benefícios de 2025; veja datas

O Ministério da Previdência Social divulgou, nesta segunda-feira (23), o calendário de pagamento para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Agora, os segurados podem conferir a data em que receberão o pagamento os benefícios em 2025.

Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos referentes a janeiro vão começar no dia 27 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro.

Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 3 de fevereiro. Veja as datas completas abaixo:

Confira o calendário do INSS de dezembro para quem recebe até um salário mínimo:

Cartão final 1: 20/dez

Cartão final 2: 23/dez

Cartão final 3: 26/dez

Cartão final 4: 27/dez

Cartão final 5: 30/dez

Cartão final 6: 02/jan

Cartão final 7: 03/jan

Cartão final 8: 06/jan

Cartão final 9: 07/jan

Cartão final 0: 08/jan

Confira o calendário do INSS de dezembro para quem recebe acima de um salário mínimo:

Cartão final 1 e 6: 02/jan

Cartão final 2 e 7: 03/jan

Cartão final 3 e 8: 06/jan

Cartão final 4 e 9: 07/jan

Cartão final 5 e 0: 08/jan

Ao longo de 2025, a previsão de pagamentos é:

Janeiro: de 27/01 a 07/02;

Fevereiro: de 24/2 a 12/3;

Março: de 25/03 a 07/04;

Abril: de 24/04 a 08/05;

Maio: de 26/05 a 06/06;

Junho: de 24/06 a 07/07;

Julho: de 24/07 a 07/08;

Agosto: de 25/08 a 05/09;

Setembro: de 27/09 a 07/10;

Outubro: de 27/10 a 07/11;

Novembro: de 24/11 a 05/12;

Dezembro: de 22/12 a 08/01;