As inscrições para o Prêmio Innovare se encerram nesta segunda-feira (8). O prêmio chega à 20º edição destacando o trabalho de profissionais que se esforçam para tornar a justiça mais acessível à população por meio de alternativas criativas para os problemas e a burocracia do dia a dia.

O Prêmio Innovare é uma realização do Instituto Innovare, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), da Advocacia Geral da União (AGU), de associações jurídicas e conselhos de justiça do país e tem o apoio do Grupo Globo.

São oferecidos três tipos de inscrições para os magistrados. Para participar das Categorias Juiz e Tribunal do Innovare e demais categorias, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania, será necessário se inscrever no site do Prêmio Innovare. Já na categoria CNJ, interessados devem se inscrever no Portal de Boas Práticas do CNJ.

Em comemoração aos 20 anos do Prêmio Innovare, o destaque desta edição levará o nome do primeiro presidente do Conselho Superior do Instituto Innovare e idealizador da premiação, o advogado e ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos.

Entre todas as práticas inscritas, o Innovare escolherá uma para receber o Prêmio Destaque Márcio Thomaz Bastos, sob o tema Defesa da Democracia e do Estado de Direito.

Segundo o secretário Marivaldo Pereira, titular da Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Saju/MJSP), a premiação tem importância substancial para as políticas de acesso à justiça em todo o país. O MJSP irá mapear as boas práticas selecionadas pelo prêmio e trabalhar para transformá-las em políticas públicas. “O objetivo é que elas possam ganhar escala e contribuir para a melhoria da vida da população de todo o país, especialmente a população negra e pobre das periferias historicamente excluídas”, definiu o secretário.

Práticas premiadas



Desde 2004, já passaram pela comissão julgadora do Innovare mais de 260 práticas, vindas de todas as Unidades da Federação, com o objetivo de divulgar os trabalhos em outras regiões e estimular a transformação dessas iniciativas em políticas públicas.

Ao todo, o banco de práticas do Innovare agrega mais de oito mil trabalhos aprovados para concorrer ao prêmio. Todos podem ser acessados pelo site do Instituto.

Como se inscrever?

A inscrição pode ser feita pelo site do Prêmio Innovare gratuitamente.

Não é necessário enviar nenhum documento, arquivo ou foto impressos. Mas só é possível inscrever trabalhos que já estejam em andamento e que tenham resultados comprovadamente positivos para a prestação jurisdicional.

O candidato deve ler o regulamento e criar um cadastro com login e senha de acesso ao sistema. Ao fim do processo é preciso enviar o formulário. Veja aqui um passo a passo sobre como se inscrever no site do Innovare.