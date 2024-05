Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Parnamirim terminam nesta sexta (10)

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Parnamirim terminam na próxima sexta-feira (10). As inscrições devem ser feitas pela internet e custam R$ 160.

Ao todo, são 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Para concorrer é preciso ter ensino médio completo. O salário bas é de R$ 2.650, mais gratificação de risco de vida no valor de R$ 946, adicional noturno de R$ 120, e adicional de segurança pública de R$ 1.250.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024, com as seguintes disciplinas Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Matemática, Noções de Direito Penal e Processual Penal, Legislação Extravagante.